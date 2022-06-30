台韓觀光交流會議登場 為重啟旅遊準備

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受疫情影響，導致國際旅遊交流等活動中斷，台灣與韓國在睽違2年後，30日在新竹市舉辦「第35屆台韓觀光交流會議」，會後並安排走訪新竹市，了解地方特色。（台灣觀光協會提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月30日

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）受疫情影響，導致國際旅遊交流等活動中斷，台韓雙方在睽違2年後，今天在新竹市舉辦「第35屆台韓觀光交流會議」，也是疫後時期首度國際觀光交流活動。

台灣觀光協會會長葉菊蘭致詞表示，疫情衝擊，台韓觀光交流會議中斷2年，今年終於能再順利舉辦，透過這次會議，討論如何克服目前觀光業困境，也為台韓重啟觀光交流準備。

駐台北韓國代表部代表鄭炳元說，台灣對於漸進式開放入境的呼聲高漲，期待在近期內達到全面開放，未來，藉由雙方旅遊業者努力，盼再帶動旅遊風潮。

交通部政務次長陳彥伯說，在疫情期間，觀光局全力整備魅力景區、打造16條自行車旅遊路線等，也藉由這次會議向世界發聲「台灣準備好了」，期待迎接國際旅客的到來。

新竹市政府城銷處長林正光說，韓國是台灣重要觀光客源國之一，將深耕韓國客源市場，盼能在疫後國際觀光爆發時，吸引更多韓國旅客至新竹旅行。

新竹市政府提供新聞資料表示，台韓觀光交流會議由台灣觀光協會、韓國旅行業協會共同主辦，新竹市為第35屆主辦城市，原預計2020年舉辦，因受疫情影響延期至今。

市府指出，這次會議是疫情後，台、韓雙邊首次實體會議，對疫後恢復雙方觀光交流有指標性意義，市府將配合國際觀光推廣策略，全力協助。（編輯：方沛清）1110630