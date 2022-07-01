赴非洲民眾注意 疾管署釋5400劑流腦疫苗免費打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北1日電）疾管署今天宣布，將釋出5400劑於7月31日到期的流行性腦脊髓膜炎疫苗，供民眾免費接種，可省約千元疫苗藥品費，這種疾病主要流行於非洲中部，接種疫苗後保護力可維持5年。

衛福部疾管署今天宣布，即起釋出效期至今年7月31日的流腦疫苗供民眾免費施打，民眾可持健保卡、護照至國內32家旅遊醫學合約醫院接種，可省下新台幣1376元疫苗藥品費，但仍須負擔掛號費、診察費及「國際預防接種證明書」（黃皮書）相關費用。

疾管署指出，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，也是一種全球性疾病，好發於冬春兩季，可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。

疾管署表示，感染症狀包括發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

疾管署指出，流行性腦脊髓膜炎最主要的流行地區為位於撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播，目前沙烏地阿拉伯政府即要求赴該國朝覲民眾必須接種流腦疫苗。

疾管署指出，接種流腦疫苗後，約7天至10天可產生保護力，保護力可維持5年，民眾如有其他相關疑問可參考疾管署網站「國際旅遊與健康」專區，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。（編輯：陳政偉）1110701