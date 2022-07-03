中研院院士會議4日登場 將選第33屆新科院士

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）中央研究院院士會議先前因COVID-19疫情延宕2年，中研院近日宣布，第34次院士會議將於4日至7日舉行，約有200名國內外院士以實體或線上與會，並將選出第33屆新科院士。

中研院每2年舉辦一次院士會議，並由院士會議就學術界成績卓著人士選舉出新科院士，但原訂於民國109年舉行的院士會議因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，兩度延宕舉行。

中研院近日宣布第34次院士會議將於4日至7日舉行。根據議程，4日開幕式，上午將安排2場主題演講，由日本理化學研究所理事長五神真（Gonokami Makoto）談論「社會變遷：學術界的角色與發展策略」以及美國國家科學院院長瑪西婭．麥克納特（Marcia K. McNutt）以「無盡的前沿」為題發表線上演說，下午則將頒發院士證章與院務報告。

5日則將舉行「專題討論：國家數位發展規劃」，邀請行政院政務委員唐鳳與談；5日及6日將進行院士暨名譽院士選舉閉門分組審查，7日進行綜合審查後，投票選出第33屆院士暨名譽院士，並於會後記者會上公布。中研院1957年在台北舉行第2次院士會議，當時並未舉行院士選舉。

中研院院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項。

根據資料，中研院現有院士265人，其中數理科學組64人、工程科學組54人、生命科學組91人、人文及社會科學組56人，並有13名名譽院士。（編輯：陳清芳）1110703