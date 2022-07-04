吳德榮：水氣多大氣不穩定 留意劇烈天氣

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（中央社記者余曉涵台北4日電）氣象專家吳德榮表示，今天到6日各地多雲時晴，偶有短暫陣雨，由於水氣多大氣不穩定，迎風面的南部及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，要留意劇烈天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，颱風艾利已進入東海轉向日本，明天清晨將侵襲日本九州。他說，根據最新模式顯示，未來第7至10天菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，但結果分歧，需持續觀察。

各地天氣方面，吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天至6日，各地多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣多、大氣不穩定，迎風面的南台灣及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局的特報。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7日太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣的發生。

8日至10日太平洋高壓逐漸增強，晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後對流減弱、範圍縮小，大多在山區及部分鄰近平地。（編輯：管中維）1110704