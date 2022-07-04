網傳童玩節水質pH1.6 宜縣府：不實惡意訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宜蘭童玩節2日登場，有網友擷取多年前童玩節水質酸鹼值圖片，竄改pH值為1.6呈現強酸性上傳臉書社團，宜蘭縣政府4日說，對不實惡意訊息嚴正澄清，童玩節今年開園至今，每日檢測數質都在安全範圍內。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭童玩節2日登場，有網友擷取多年前童玩節水質酸鹼值圖片，竄改pH值為1.6呈現強酸性上傳臉書社團，縣府今天說，對不實惡意訊息嚴正澄清，檢測數質都在安全範圍請民眾安心。

宜蘭國際童玩藝術節2日起至8月14日在冬山河親水公園登場，宜蘭縣政府文化局發布新聞稿表示，有網友在臉書（Facebook）社團「梗圖集中營」分享一張照片，擷取2016年童玩節水域水質圖片篡改數質，酸鹼值（pH）竟然只有1.6。

縣府文化局長呂信芳指出，童玩節活動期間都有嚴密監控水質，戲水用水全面採用自來水，委請專業水質管理公司每小時採驗監控餘氯量、酸鹼值及水溫，除每日公布檢測結果外，並由宜蘭縣政府衛生局及第三公正單位每週至少各進行一次生菌數及大腸桿菌水質採檢等，以確保水質安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依據宜蘭縣游泳池相關規定，pH值應落在6.5至8.0範圍內，童玩節今年開園至今，每日檢測數質都在安全範圍內，也在5大戲水設施入口處安裝防疫門，要求遊客入水前清消，每日活動結束後清洗水池及換水，也會在活動中隨時補水。

縣府指出，今年童玩節以時空探索概念打造「SPA雷達站、UFO飆速滑道、噴射水舞台、水漾滑梯、星球探索平台」5大水域設施，讓民眾在享受滑道飆速快感、激盪水花時，如同置身星際時空水樂園，針對網路發布不實的惡意訊息予以嚴正澄清，請大家一起愛護童玩節。（編輯：李錫璋）1110704