低風險區域入境PCR可望取消？ 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北5日電）國際Omicron BA.4、BA.5疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中今天表示，入境PCR改快篩可能性低，但低風險區域入境有機會取消PCR。指揮中心發言人莊人祥下午2時將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，昨天新增2萬3045例本土病例，是近2個月來新低，確診個案新增中重症167例，其中69人死亡。

根據中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥觀察，最近中南部確診數有明顯下降，反觀第一波疫情較嚴峻的台北市、新北市、桃園市及基隆市，下降幅度開始趨緩，但對此仍樂觀看待，相信確診數會持續往下走。

他認為，最近疫情下降幅度趨緩有2個可能原因，一是暑假到來，各縣市人流移動都增加，二是確診總數已經下降到一個階段，也可能成為阻力之一，盼民眾在暑假期間持續落實防疫。

指揮中心上週針對182名境外移入病例進行病毒基因定序，其中112人檢出Omicron BA.4及BA.5新亞型變種病毒，占所有境外移入病例檢驗數的61.7%；另根據國際資料顯示，BA.5變異株已取代BA.2成為法國主流病毒株。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前雖無證據證實Omicron BA.4、BA.5入侵台灣社區，但防疫仍不得鬆懈。

莊人祥指出，考量國際疫情現況，加上暑假期間民眾出國機會增加，今天跨部會會議決議暫時維持單週入境總量2.5萬人次，各類邊境防疫措施也都維持現行方案。

有專家建議入境登機前的PCR應取消，指揮中心指揮官陳時中今天上午出席衛福部記者會前接受媒體聯訪時表示，現階段入境登機前PCR改為快篩可能性相對低，但針對低風險區域有機會取消PCR。

因應疫情，陳時中日前宣布，原訂5月中實施的健保部分負擔暫緩實施，今天有媒體問到最近是否打算重新安排上路時程。陳時中表示，目前沒有考慮。（編輯：張芷瑄）1110705