台南市立游泳池重新開幕 黃偉哲PO文介紹鄰近美食

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市立游泳池將重新開幕，台南市長黃偉哲臉書上鼓勵市民趁著夏日多游泳，順道介紹4家鄰近游泳池的超人氣美食，讓民眾游泳後可就近趕快補充能量。

黃偉哲PO文說，游泳不僅訓練心肺強度、加強肢體協調，同時可以燃燒熱量，維持良好體態。貼文體諒游泳後消耗大量體力，介紹4家鄰近游泳池超人氣美食，包括凌晨3時開賣的體育場樺哥牛肉湯、台南超人氣黑輪攤阿輝黑輪、在地人跟外地客都必來的鴻公公越南河粉，以及台南最難訂位之一的餐酒館食上主義。

市民留言笑稱，市長真貼心，連游泳後肚子餓的美食都想好了；明明吃完就會想要直接回家了，誰還會想去游泳；市長這樣游完是不會瘦的...；努力運動，就是為了可以吃更多美食，全糖市長真的很懂。也有留言說，光看市長臉書介紹現在都沒在用Google了。

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歷經近2年的整修及優化工程，嶄新的市立游泳池就像是一座微型的國民運動中心，也是7月1日成立的體育局送給市民的第一份禮物。依體育局資訊，台南市立游泳池結束試營運後，將於7月13日正式營運，開館時間為上午6時至晚上10時。

位於南區健康路上的台南市立游泳池自起造迄今逾40年，由於設施老舊，市府爭取前瞻計畫新台幣2866萬元進行室內全面整修。整修項目包含室內游泳池池體、過濾系統及蒸氣室設備，並拆除鍋爐更新為熱泵加熱系統。另外，針對無障礙環境也同步進行優化，增設無障礙入水椅及坡道等設施，場館環境安全更升一級。（編輯：孫承武）1110705