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尿尿小童剷2公斤塗漆恢復本色 嘉義公園15日啟用

2022/7/6 17:20（7/6 18:11 更新）
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百年歷史嘉義公園內的尿尿小童經修復團隊慢慢去除塗層後，現已恢復古銅本色，兩代修復團隊成員6日前往巡視，彼此分享修復過程。中央社記者黃國芳攝 111年7月6日
百年歷史嘉義公園內的尿尿小童經修復團隊慢慢去除塗層後，現已恢復古銅本色，兩代修復團隊成員6日前往巡視，彼此分享修復過程。中央社記者黃國芳攝 111年7月6日
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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）百年歷史嘉義公園第一期改善工程15日完工啟用，其中深受各界矚目的尿尿小童，經修復團隊慢慢去除尿尿小童身上油漆，剷除近2公斤「三層肉」塗層，恢復昔日古銅本色。

嘉義市政府建設處長田長沛告訴中央社記者，嘉義公園尿尿小童是許多市民小時候共同回憶，根據1939年一張歷史老照片佐證，尿尿小童距今已逾83年，尿尿小童在不同年代有著不同膚色，從古銅色、青銅色、白色到綠色。

田長沛表示，尿尿小童在不同年代被以不同顏色油漆、補土的塗層覆蓋，嘉義公園第一期改善工程中，特地委託專家學者研究調查，建議將尿尿小童修復回原來的古銅色樣貌，今年初特別委託雲林科技大學文化資產維護系教授泰納沃克（Gordon Turner Walker）與張志鵬修復聯合工作室負責人張志鵬細心修復，已恢復嘉義在地人記憶中的樣貌。

尿尿小童第一代修復團隊前雲林工專校長張天津及廖明通老師，第二代修復團隊泰納沃克、張志鵬今天下午特地前往嘉義公園巡視尿尿小童，並彼此分享修復過程；張志鵬特別感謝張天津等人提供寶貴資訊。

張志鵬表示，尿尿小童塗層屬化學性頑固材質，修復工序難度高，包括移除塗層、細部殘漆處理、缺損處填補處理等近10道工序，並利用多項工具，逐步移除7、8層的塗層，其中最厚塗層約有5公分，可見紅、白及綠色「三層肉」，最後移除的塗層總重約2公斤，終於恢復昔日古銅本色。

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張天津指出，尿尿小童於1986年因噴水系統阻塞，致使水壓將雕像沿焊接處撐裂開，由他帶領的團隊進行修復，當時尿尿小童還是古銅色，漆層皆為後來維修所施作，而非銅像本身所有。

田長沛指出，嘉義公園以「百年地景－嘉義遊園地」進行修繕，第一期改善工程的尿尿小童、太空城堡遊戲場、入口噴水池、小西湖景觀及鳥籠等工程已完工，將於15日舉行啟用典禮，孔廟後側兒童遊園地的工程也接續即將完工。（編輯：陳仁華）1110706

百年歷史嘉義公園第一期改善工程15日將舉行完工啟用店裡，其中深受各界矚目的尿尿小童，經去除塗層後，終於恢復昔日古銅本色。中央社記者黃國芳攝 111年7月6日
百年歷史嘉義公園第一期改善工程15日將舉行完工啟用店裡，其中深受各界矚目的尿尿小童，經去除塗層後，終於恢復昔日古銅本色。中央社記者黃國芳攝 111年7月6日
嘉義市政府指出，嘉義公園尿尿小童是許多市民兒時共同回憶，根據1939年的老照片佐證，尿尿小童距今已逾83年，在不同年代有著不同「膚色」，從古銅色、青銅色、白色到綠色等。圖為被漆成綠色的尿尿小童。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月6日
嘉義市政府指出，嘉義公園尿尿小童是許多市民兒時共同回憶，根據1939年的老照片佐證，尿尿小童距今已逾83年，在不同年代有著不同「膚色」，從古銅色、青銅色、白色到綠色等。圖為被漆成綠色的尿尿小童。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月6日
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