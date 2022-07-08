更多編輯台推薦新聞：
英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

影片／大谷翔平7局10K盜壘再敲致勝安 MLB第一人
運動

影片／大谷翔平7局10K盜壘再敲致勝安 MLB第一人

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
安倍晉三奈良助選遭槍擊 現行犯山上徹也遭警逮捕
首頁 / 生活

花樣戲劇節13日起登場 高中生飆戲展自我

2022/7/8 10:41（7/8 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第22屆花樣年華青少年戲劇節將於13日在新北市立圖書館淡水分館登場，將有全台10組高中戲劇菁英同場飆戲。圖為高中生們排戲情形。（青藝盟提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月8日
第22屆花樣年華青少年戲劇節將於13日在新北市立圖書館淡水分館登場，將有全台10組高中戲劇菁英同場飆戲。圖為高中生們排戲情形。（青藝盟提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北8日電）青少年表演藝術聯盟今天表示，疫情仍無法澆熄學生熱愛戲劇的執念，第22屆花樣年華青少年戲劇節7月13日起在新北市立圖書館淡水分館登場，將有全台10組高中戲劇菁英同場飆戲。

青少年表演藝術聯盟（簡稱為青藝盟）發布新聞稿指出，這屆花樣戲劇節以「我」為主題，希望大家長大之後成為一個有能力的人後，不要對社會冷漠，不要對世界轉身，在有能力的時候願意去分享，改變就會從這裡發生，生命就會因此而不同。

青藝盟戲劇節總顧問吳靜吉說，「這次的主題盤點過去的我、定位當下的我，以及預想和創造未來的我。每個階段的我可能有所不同，也可以從10組來自不同地方的青少年戲劇團隊中，看見更多不一樣青少年的自我」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

青藝盟表示，為了讓學生能更精準展現作品，還為每個團隊安排陪伴小天使「戲劇顧問」。其中，戲劇顧問侯威宇表示，不想改變太多他們原來寫的故事內容，即使有些不完美，也想守護他們高中時期最可愛的模樣。

青藝盟表示，花樣年華青少年戲劇節13日至17日、20日至24日共10天，晚間6時30分在新北市立圖書館淡水分館登場。全台共有10組高中學生同場飆戲，歡迎愛好藝術的民眾共襄盛舉。（編輯：張芷瑄）1110708

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族