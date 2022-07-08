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131外籍生受培訓 深入中小學當英語教學助理

2022/7/8 11:04（7/8 11:31 更新）
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教育部110學年度推動「協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫」（ELTA計畫），透過培訓外籍生，以學期中每週入校服務，或是寒暑假期間辦理營隊的方式，提高中小學生英語溝通交流的機會，強化聽、說能力。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月8日
教育部110學年度推動「協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫」（ELTA計畫），透過培訓外籍生，以學期中每週入校服務，或是寒暑假期間辦理營隊的方式，提高中小學生英語溝通交流的機會，強化聽、說能力。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月8日
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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部招募在台的外籍學生，受訓成為教學助理，深入各地中小學協助英語教育。110學年度推動的前導計畫，共有131名外籍生參與，6縣市130所中小學受惠。

教育部今天發布新聞稿，110學年度推動「協助公立國民中小學引進部分工時外籍英語教學助理計畫」（ELTA計畫），透過培訓外籍生，以學期中每週入校服務，或是寒暑假期間辦理營隊的方式，提高中小學生英語溝通交流的機會，強化聽、說能力。

110學年度是前導計畫，共有桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市共130校參與，並由台灣師範大學等校負責培訓。

外籍生深入台灣各地中小學，除了協助英語教學，更重要的是分享自己母國的文化。例如來自印尼的外籍生，就會分享當地的寧靜日、鬼節活動；來自烏克蘭的學生，則分享家鄉的餃子美食；來自印度的學生，介紹傳統服飾和烹飪過程，給台灣學子帶來許多文化刺激。

教育部表示，ELTA計畫於111學年度會繼續辦理，目標是各縣市10%學校都能引進英語教學助理，也希望能招募到更多在台外籍生參與。

這項招募採「隨到隨審」，來自英語為官方語言或通用語言國家的外籍生，或英語溝通能力符合CEFR歐洲共同語文參考架構B2級以上，都可上網報名。（編輯：管中維）1110708

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