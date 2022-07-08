台灣之星又斷訊 官方回應：設備異常影響已恢復正常

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（中央社記者江明晏台北8日電）繼5月10日全台斷網後，台灣之星今天再傳斷訊，用戶回報上午10時起訊號出現異常，台灣之星回應，受設備異常影響，網路訊務短暫不穩，目前已全數恢復正常。

台灣之星用戶今天上午10時到11時左右，傳出行動網路完全沒訊號災情，根據PTT網友回報，包括高雄、台中、新北、台北、台南都傳出災情。

台灣之星在臉書粉絲團回覆，「不好意思造成各位使用上的不便，網路工程師正在緊急確認中，請稍晚幫忙將手機重新開機試試」。

台灣之星發言體系稍早回覆表示，受到設備異常影響，造成網路訊務出現短暫不穩定現象，目前已全數恢復正常。

今年5月10日，台灣之星就有過一次全台大規模斷訊，當時台灣之星回應，因台電設備故障影響，導致機房停電，造成部分基站訊號不穩定。

當時國家通訊傳播委員會（NCC）表示，掌握影響3萬多人，已收到144件申訴案，並要求業者下一期帳單自動減收月租費。

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國內電信產業掀起整併潮，台灣大哥大與台灣之星、遠傳與亞太電信先後宣布「台台併」、「遠亞併」，台灣之星在去年底已正式宣布與台灣大哥大完成合併契約簽署，攜手共組5G台灣隊，因此屢次斷網狀況遭網友調侃，「台灣之星都還沒有跟台灣大合併，網路就先停止運作了」。

截至去年底，台灣之星行動寬頻用戶數大約為265萬戶，在台灣的行動通訊市場占有率大約是7到8%，目前還不知斷訊影響用戶數多寡。（編輯：林淑媛）1110708