網路販售動物藥品最高處45萬元 偽禁藥可判刑

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（中央社記者張雄風台北11日電）防檢局今天表示，網路販賣動物用藥品屬違法行為，最高可處新台幣45萬元罰鍰，若是販售偽禁藥，還可處刑責；統計去年共裁罰70件，其中55件涉及刑責，另外15件合計處120萬元罰鍰。

行政院農業委員會防檢局今天發布新聞稿表示，網路販賣動物用藥品屬違法行為，最高可處新台幣45萬元罰鍰；如販賣動物用偽禁劣藥，最高更可處7年以下有期徒刑，併科450萬元罰金。

防檢局進一步說明，會主動網搜或接獲網路販賣動物用藥品檢舉案件，皆函請電商平台或電信業者提供賣家帳號或手機門號登記資料進行調查，再依所查得資料函移賣家所在地地方主管機關繼續調查，如查有確切違法事證即依動物用藥品管理法相關規定處分。

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據統計，防檢局及各地方主管機關去年裁罰網路販賣動物用藥品共計70件，其中55件涉及動物用偽藥或禁藥，因案涉刑責規定，皆依法移送司法檢調機關偵辦，另15件皆依法裁處罰鍰共計120萬元。

防檢局呼籲，家中寵物生病時，一定要帶到獸醫診療機構請專業獸醫師診斷治療，切勿自行購買來路不明的藥品，以維護動物健康；民眾如有發現涉及上述違法事證及資訊，亦可提供該局或直轄市、縣（市）政府依法查辦。（編輯：謝雅竹）1110711