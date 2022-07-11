石斑多內銷餐廳 學者建議分包以利拓展家庭料理

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）中國以檢出禁藥為由暫停台灣石斑魚輸入，高雄學者建議政府找出是否有使用禁藥業者，嚴加取締，並尋找其他外銷管道，或開發家庭料理方式以增加內銷。

高雄市議會今天舉行「高雄石斑魚產銷困境因應」公聽會，由議員黃柏霖等人主持，並邀學者及業者等人與會。黃柏霖說，養殖石斑魚在高雄是重要漁產，希望提供意見幫助業者走出困境。

義守大學副校長兼財務金融學系教授李樑堅出席座談會表示，中國檢驗出孔雀石綠，若是故意，要予以譴責；但若真有來自非法養殖場，政府就要拿出公權力進行查核，揪出害蟲；如果是借牌養殖，更要取消資格。

李樑堅也建議，由於石斑魚內銷多為餐廳採用，可考慮分包、提供料理食譜，以便於家庭料理。屏東科技大學水產養殖系教授邱謝聰則表示，政府應讓民眾多了解產銷履歷的過程，提升品牌形象，並督導養殖場提升品質。

樹德科技大學通識教育學院副教授吳建德說，中國近年來不斷提出藥檢，因此政府針對藥檢應審慎介入，另產品銷售不要過分依賴單一市場。

高雄市永安區漁會總幹事李秋錦說，拓展銷售平台是好的方式，希望透過凍體包裝，政府協助外銷，引進智慧養殖方式，幫助養殖業者。

黃柏霖表示，希望從業人員在友善環境下養殖，符合產銷履歷過程，政府的立場也應多加以輔導。盼未來漁獲有多元管道銷售，將危機化為機會，而針對使用禁藥的養殖場也予以強制性處罰。（編輯：黃世雅）1110711