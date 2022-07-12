龐洛郵輪2023年來台 僅1航次鎖定高端旅遊市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）6星級龐洛郵輪將在明年來台，規劃從基隆出發到大阪，僅1個航次要走探險路線，鎖定高端旅遊市場，要讓旅客有不一樣的郵輪體驗行程。

法國頂級郵輪品牌「龐洛郵輪」（Ponant）預計明年來台，規劃3月24日從基隆出發，前往日本大阪，途中將停靠不少日本南方小島，要以探險為主題，用有別以往的郵輪旅遊方式，鎖定疫後高端旅遊商機，相關行程一推出預約就已額滿。

晴天旅遊總經理蕭世華今天告訴中央社記者，這次由晴天旅遊及晴日旅遊聯手首度將龐洛郵輪日麗號Le Soleal引進台灣，船上除了有米其林廚師團隊的餐廳外，還配有橡皮登陸艇，要帶旅客在學者、專家的隨行及經驗豐富的專業探險隊員引領下，近距離觀測紅樹林、瀑布、珊瑚礁和各種動植物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

未來龐洛郵輪是否有可能規劃以台灣為母港，蕭世華指出，目前龐洛郵輪在2023年的航程都已經排滿，不過以這趟行程為例，有一半以上的艙房為日本旅客，屆時若台灣邊境開放，這些旅客將會來台登船，也可望為台灣帶來不少觀光旅客。

龐洛郵輪是一間法國郵輪公司，創立於1988年，總部設在法國馬賽。在2015年被Pinault家族（開雲集團）入主之後，積極投入環境永續與創新事業，並加入時尚元素，讓郵輪精品化，全系列船隊僅配置16到165間艙房或套房。（編輯：張雅淨）1110712