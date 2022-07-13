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國際運輸安全年會2023年在台灣 是否邀俄羅斯未定

2022/7/13 16:52
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）國家運輸安全調查委員會主委楊宏智今天說，國際運輸安全協會（ITSA）明年6月將在台灣舉辦年會，歐美及日韓等30多個國家的事故調查機構首長都會參加，是否邀俄羅斯未確定。

楊宏智6月曾赴芬蘭參加今年國際運輸安全協會的年會，會中分享普悠瑪事故及南方澳大橋斷裂的事故調查，同時接下明年在台灣舉行年會的籌辦權。

楊宏智今天接受中央社記者訪問表示，他已親自邀請，包括美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、芬蘭、瑞典、挪威、日本、韓國、新加坡、印度、澳洲、紐西蘭等30多個國家的事故調查機構首長，明年都將來台灣參加會議。

楊宏智說，因俄羅斯與烏克蘭發生戰爭，今年的主辦國芬蘭拒絕俄羅斯出席，運安會的立場原則上會邀請俄羅斯，至於俄羅斯代表能否來台出席，將遵循國家政策決定。

楊宏智說，國際運輸安全協會（International Transportation Safety Association, ITSA）是由美國、加拿大、荷蘭及瑞典等4國的運輸安全委員會在1993年成立，為國際性政府獨立調查機構組成的專業組織，宗旨為分享各會員國失事調查經驗，改善運輸系統安全；中國大陸目前還未成為會員。

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台灣在2000年以中華台北飛航安全調查委員會名義成為會員，現在則改成中華台北國家運輸安全委員會。

楊宏智說，國際運輸安全協會每年在不同會員國舉辦首長年會，2010年時也曾來台舉辦，台灣前幾年就爭取到2022年主辦權，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年原本在芬蘭舉辦的年會延到今年，在台灣的年會也順延到明年，舉辦年會可望增加台灣在世界的能見度。（編輯：張雅淨）1110713

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