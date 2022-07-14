因應疫情紓困 學產不動產租金減收2成

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（中央社記者陳至中台北14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部滾動修正學產不動產紓困措施，今年7月到12月租金或利用費仍減收20%，並可申請月繳、緩漲、緩繳等措施。

教育部109年配合行政院紓困政策，推動學產不動產租金減收，協助承租人度過疫情衝擊。由於疫情持續，教育部今天發布新聞稿宣布，到民國111年12月前，仍減收租金20%。

教育部指出，減租可減輕民眾及企業負擔，減收後應繳金額不低於實際負擔稅費。促參案租金也減收2成，固定權利金則依據111年7月到12月的營業收入與108年度同期比較，隨下降比率減收當月權利金。

國有學產土地及建物公開標租（長租）契約，可由年（季）繳改為月繳；如遇到租約約定的調漲期，可申請延後1年調漲。

另外，學產不動產受理申請承租或辦理標租案件，已通知民眾限期補正、繳款的話，中央流行疫情指揮中心公布的3級警戒期間，都不計入前述限辦期間。

教育部表示，月繳、緩漲及緩繳由承租人申請，其餘措施由教育部主動辦理。相關資訊可參考教育部網站學產基金資源區。（編輯：管中維）1110714