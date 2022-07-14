嘉市科學168博覽會21日登場 AI機械車宣告起跑

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嘉義市「科學168教育博覽會」21日將登場，市長黃敏惠（蹲者右2）14日在記者會上按下啟動鈕，讓嘉義高工AI團隊自主研發的機械車環繞台灣地圖1圈，宣告活動正式起跑。中央社記者黃國芳攝 111年7月14日

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市暑期盛事「科學168教育博覽會」21日登場，今天在市府辦理記者會，市長黃敏惠按下啟動鈕，讓嘉義高工AI團隊自主研發的機械車環繞台灣地圖1圈，宣告活動正式起跑。

黃敏惠致詞表示，全國知名的嘉義市「科學168教育博覽會」今年邁入第18年，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改推出具有各校特色的「科學寶盒」，讓大人小孩在家防疫，也能動手玩科學。

黃敏惠指出，第18屆的科學168，像是「18姑娘一朵花」，不斷累積教育能量，持續在科普領域開花結果；同時將科學168的「8」翻轉90度，就是數學中的無限符號「∞」，也代表科普教育無限創意。

黃敏惠說，今年科學168主題為「愛科學168、嘉點趣味」，參展單位不僅橫跨各學制，也跨縣市、跨領域，適合各年齡層參與，包括花蓮慈濟環保行動體驗車、國立台灣科學教育館科教巡迴車，以及亞洲大學辦理的「元宇宙」、中央大學的「黑洞」、國立科學工藝博物館的「沃爾巴克氏菌生物防治特展」等主題展，精彩可期。

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記者會現場由嘉義市大業國中學生裝扮愛因斯坦和太空人，展演「慣性定律」的科學實驗，為今年科學168活動揭開序幕；另也邀請大環藝術家楊世豪表演人體大環秀，呈現力與美。

嘉義市政府教育處表示，「愛科學168、嘉點趣味」，將於7月21日至25日在港坪體育館盛大登場，今年科學闖關活動可分為5大主題，包括自然探索趣、科學體驗趣、防疫作戰趣、數位學習趣及科學體驗車等，計有45個攤位；各項系列活動資訊可至「嘉義市科學168教育博覽會」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：陳仁華）1110714