6成免疫低下族打疫苗不易產生抗體 陷染疫恐懼

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（中央社記者張茗喧台北14日電）各國逐漸解封，但一項調查發現，6成癌友等免疫低下族群因接種疫苗後不易產生抗體，仍身處染疫恐懼，不僅不敢出門，也害怕與人接觸，病友團體籲借鏡國外注射抗體來提升保護力。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，多數民眾生活逐漸回歸正常，但仍有一群免疫低下的患者因罹癌、器官移植、接受免疫製劑治療等自身免疫問題，即便打了疫苗也難以產生保護力，出門處處擔心受怕。

中央流行疫情指揮中心統計，截至7月13日，全台染疫死亡個案中，癌友就占了13%。

台灣病友聯盟與台灣癌症基金會4月間針對病友疫情困境進行調查，發現近8成病友已打完3劑COVID-19疫苗，但仍有35%的病友擔心即使打完3劑保護力仍不足。

調查也顯示，超過一半的患者認為疫情影響就醫治療，超過6成病友因為擔心染疫，不僅不敢出門，也害怕與人接觸。

台灣移植醫學學會理事長吳麥斯指出，國外臨床研究顯示，免疫低下病患施打COVID-19疫苗後，抗體反應並不如一般人，其中血癌病患於接種後僅有50%能產生抗體反應，而器官移植病患則僅有31%。

同是洗腎患者的台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，她對於病患在疫情下的擔憂與恐懼深有所感，曾聽聞有病友每次回診都非常恐懼，除了治療幾乎足不出戶心生憂鬱，導致需要看身心科。

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台灣癌症基金會執行長賴基銘也坦言，癌友染疫後有較高風險併發重症，但癌友在接種疫苗時可能要暫停治療、化療期間也不建議施打；即便真的打了3、4劑疫苗，也可能因自體免疫因素無法產生足夠保護力，在打與不打之間陷入兩難。

隨各國逐漸解封，如何保護免疫低下病友的問題值得各界關注。吳麥斯說，目前歐美及亞洲部分國家除了藉由疫苗提升病友保護力，也利用注射抗體來被動免疫，讓免疫低下的病患也能有更高的保護力。（編輯：陳政偉）1110714