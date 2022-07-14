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共享機車安全帽易飄異味 業者選醫療級內襯升級

2022/7/14 18:19（7/14 19:06 更新）
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共享機車業者威摩科技（WeMo Scooter）14日宣布推出強調無毒、抗菌、防臭安全帽2.0，選用醫療級「奈米銅纖維」材料作為內襯，讓用戶在酷熱時節與雨季時，不必再擔心安全帽有異味。（威摩科技提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月14日
共享機車業者威摩科技（WeMo Scooter）14日宣布推出強調無毒、抗菌、防臭安全帽2.0，選用醫療級「奈米銅纖維」材料作為內襯，讓用戶在酷熱時節與雨季時，不必再擔心安全帽有異味。（威摩科技提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月14日
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）共享機車愈來愈普遍，但台灣潮溼，夏季又炎熱，共享機車提供的安全帽長時間放座椅內易飄異味，共享機車業者貼心選用醫療級內襯，讓安全帽升級，民眾騎乘更舒適。

共享機車業者威摩科技（WeMo Scooter）今天宣布推出強調無毒、抗菌、防臭安全帽2.0，選用醫療級「奈米銅纖維」材料作為內襯，讓用戶於酷熱時節與雨季時，不必再擔心安全帽有異味。

威摩科技說，升級的安全帽2.0已完成測試，逐步全面導入，不少網友搶先體驗後，紛紛留言稱讚，如：「這頂我可以，想買一頂回家」、「我可以騎一整天不脫帽」、「共享機車的安全帽臭味，終於有解」。

威摩科技執行長吳昕霈說，這次搶先推出安全帽升級服務，希望提供用戶有更好舒適的體驗。

為慶祝全新WeMo安全帽2.0上線，業者也推出促銷活動，只要新台幣350元即可於24小時內無限換車騎到飽，還可再享60元騎乘券回饋，換算下來相當於平時騎程費率不到1折，即日起至8月31日可購買。

交通部統計資料顯示，每百人中就有97人擁有機車；另根據2021年台北市政府的統計，使用共享機車的人口比例約22%，居世界之冠。（編輯：陳政偉）1110714

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