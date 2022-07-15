藍色公路品牌首亮相 TAIWAN Hi邀搭船遊離島

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台北國際夏季旅展15日開幕，航港局以「振興國旅 TAIWAN Hi」為主題，透過實體展館互動拉近民眾與藍色公路距離，讓民眾更了解藍色公路海運客運航線資訊及國內客船觀光模式，認識搭船遊離島的樂趣。中央社記者汪淑芬攝 111年7月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台北國際夏季旅展今天開幕，交通部航港局首次設攤並第一次公開藍色公路品牌TAIWAN Hi，盼邀民眾搭船遊台灣離島。

航港局以「振興國旅 TAIWAN Hi」為主題，透過實體展館互動拉近民眾與藍色公路的距離，讓民眾更了解藍色公路海運客運航線資訊及國內客船觀光模式，讓更多民眾認識搭遊離島的樂趣。

航港局航務組長賴炳榮接受中央社記者訪問說，台灣的海域面積是陸地的3倍，海運客運不應只是交通運輸的一環，更是海洋旅遊的首選。

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賴炳榮說，全新寬敞明亮的布袋港旅客服務中心有如機場候機室，3月已啟用，澎湖南海交通船觀光碼頭候船室也完成整修，澎湖南方4島及台北-南竿都是新的海運航線，2023年投入還有新台澎輪與新台馬輪要投入營運等，可帶領大家搭乘藍色公路到澎湖體驗台灣藍洞及方塊海等世界級景觀。

航港局也在旅展推出「出國不如來這裡」、「網美必玩」及「離島秘境」三大好玩特色船遊系列，提供40組免費船票、40組優惠船票及15款旅展限定優惠行程，提升民眾搭船遊離島的意願。（編輯：陳政偉）1110715