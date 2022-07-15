國道近2週5起死亡事故 4件因駕駛疲勞或分心追撞

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高速公路局統計7月1日至13日，國道已發生5起死亡事故，其中4件與駕駛人疲勞或分心而追撞前車有關，呼籲用路人行駛國道時，務必注意車前狀況，切勿分心及疲勞駕駛，並保持安全距離，確保他人及自身安全。（高公局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）高速公路局統計，7月1日至13日，國道已發生5起死亡事故，造成5人死亡、4人受傷，其中4件事故均與駕駛人疲勞或分心而追撞前車有關。

高公局今天發布新聞稿，呼籲用路人行駛國道時，務必注意車前狀況，切勿分心及疲勞駕駛，並保持適當行車安全距離，確保他人及自身用路安全。

高公局說明這幾起因駕駛疲勞或分心造成的追撞事故，4日清晨，國3北向184.8公里，一輛大貨車因故障熄火停於外側車道，後方大貨車駕駛因未注意車況追撞致死。

12日上午，國1南向74.5公里因後方大貨車司機精神不濟擦撞前方內側車道工程車，造成工程車內駕駛及乘員1死1傷；同日晚間，國3南向192.5公里，1輛槽車駕駛疲勞未注意車前狀況，追撞前方小客車，接連引發4車追撞，致3人受傷1人送醫不治。

13日上午，國3南向266.4公里，1輛小客車駕駛行駛中分心喝水，未察覺前方2車事故，導致6車連環追撞事故，造成1人死亡。

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高公局說，造成「未注意車前狀態」肇事原因，多為民眾疲勞駕駛，其次為分心，包括喝水、撿拾車內物品、看手機等，加上未保持行車安全距離，而釀成嚴重追撞事故。高公局提醒民眾，行駛高速公路時切勿疲勞駕駛及分心，應隨時注意車前狀態，並與前車保持適當安全距離。

高公局提建議，若駕駛在國道途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近匝道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛。（編輯：陳政偉）1110715