真假水果分不清 美食展翻糖作品栩栩如生

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（中央社記者余曉涵台北20日電）睽違2年的台灣美食展將在下月登場，台灣觀光協會今天也搶先曝光將在會場上展示的翻糖大師莊淑媚作品，栩栩如生的水果翻糖作品，讓民眾完全不知道是真是假。

2022台灣美食展將在8月5日在台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會今天舉行記者會，搶先曝光國際級翻糖大師莊淑媚的「辦桌美食」及「芒果」翻糖作品，並宣布舉辦「眼荔傳真」活動，展出龍眼與荔枝翻糖以及真的水果，要考驗民眾眼力。

台灣觀光協會說，美食展中的「藝鳴驚人館」，邀請國際級大師創作拉糖、翻糖、果雕及藝術麵包共12件作品，除作品展示外，大師也將在8月6日與8月7日於大會舞台現場示範平常看不到的技藝。

除了有大師在現場示範技藝外，今年美食展也有7大政府部會參展，像是客委會串聯客庄餐飲及等路伴手禮業者，規劃「油飄香、飲甘醇、行風土、醃曬醬」4大主題日，邀請「法餐南霸天」簡天才、2022年世界麵包大賽冠軍吳武憲及李忠威、飲食研究家徐仲、COFE主理人顧瑋等餐飲界重量級人物，在現場展演廚藝，讓參觀民眾每天都能買到當日限定限量的客家風味餐盒。

經濟部的台灣好食館則是規劃「經典美饌」、「好食台菜」、「沁心茶飲」及「特色伴手禮」4個主題展區，邀請排隊美食林聰明沙鍋魚頭、台南度小月、台北老字號台菜儂來餐廳、稻舍食館、蘆洲人氣伴手禮龍鳳堂餅舖等30家名店參展。

財政部瓊漿玉露館則是攜手國內優質酒類認證業者，帶來國際比賽常勝名酒，例如台灣菸酒公司OMAR威士忌、霧峰區農會初霧純米吟釀、信義鄉農會梅酒、大湖地區農會草莓酒等認證酒品，並邀請阿基師及阿芳老師等專業名廚示範酒品入菜料理教學，現場還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。

交通部觀光局則有4個展館，其中「踅台灣，呷好味 國家風景區美食館」除集結13個國家風景區外，更網羅轄下觀光圈嚴選的在地美食、名品及伴手禮，帶來最道地台灣味；良辰吉食樂齡養生館則由中醫師與廚師組成的專業團隊，共同規劃吃得健康又兼顧美味的料理教學，傳遞「順節氣，食當令」的養生概念；穆斯林美食館展示穆斯林文化及美食；小吃大器館力推小吃餐器，邀請國際知名設計師Daniel Wong、木匠兄妹等推出聯名餐器與餐袋。

行政院農業委員會的台灣農業館以「節氣食堂」為題，推薦全台季節食材、特色料理及節氣農遊，現場也有農村美食達人帶領民眾DIY，體驗如米苔目、五行湯圓、三星蔥餅等季節美食。

原住民族委員會的豐衣族食館響應美食展節慶文化主題，介紹部落美食的文化意義，現場也有原住民料理體驗，在展期結束之後，更會把「原味餐車」開到各城市，繼續宣傳部落料理。

文化部「共生之味館」結合國立歷史博物館、國立台灣美術館、國立台灣工藝研究發展、國立台灣博物館、國立傳統藝術中心共5個館所，共同詮釋台灣「盛裝美學」。（編輯：陳政偉）1110720