逢甲、陽明交通大學打造營建機器人 獲科技部補助

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逢甲、陽明交通大學帶領機器人建造實驗室（ROSO），以遠端操作讓機器人獨立完成工地粉刷、水泥，而機器人裝修工程施作獲科技部經費補助。（ROSO機器人建造實驗室提供） 中央社記者趙麗妍傳真 111年7月23日

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）為解決台灣營建業缺工及勞安問題，逢甲、陽明交通大學帶領機器人建造實驗室（ROSO），以遠端操作讓機器人獨立完成工地粉刷、水泥，而機器人裝修工程施作獲科技部經費補助。

逢甲大學建築專業學院助理教授盛郁庭帶領ROSO機器人建造實驗室（以下簡稱ROSO），以「營建機器人之裝修工程施作」與國立陽明交通大學建築研究所助理教授王識源合作，獲得111年第2梯次科研創業計畫的「拔尖案」計畫新台幣1100萬元補助。

ROSO機器人建造實驗室團隊接受中央社記者訪問指出，基於原粉刷機器人的技術開發與產業驗證基礎，持續擴展相關智慧營建技術開發，期望早日將技術導入在營建市場當中，輔助工人現場施作的危險與高勞力之工作，進一步減少營建產業既有的勞安、缺工與高齡化痛點，期待將營建產業從勞力密集轉型成科技密集之產業。

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ROSO機器人建造實驗室團隊說，經由自行開發的核心TACO機器人控制軟體、AI視覺辨識及建築工藝結合成現場施作工項，重塑新的智慧營建施工模式。希望可藉由營建機器人與運算設計，來重新討論因缺工、技術斷層嚴重且年輕勞動力缺少的台灣營建產業，開啟新型態智慧營建的可能性。

ROSO將加速在營建自動化的開發期程，並籌備新創事業成立，使產品能快速進展至驗證、量產階段，真正應用至工地現場，進一步帶動建築新的可能性與契機。（編輯：張芷瑄）1110723