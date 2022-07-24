動畫咕咕咕描述客家三代 入選烏克蘭兒童媒體節

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（中央社記者張雄風台北24日電）客傳會今天表示，客傳會製作的客家兒童動畫影片「咕咕咕」，入選2022烏克蘭國際兒童媒體節「最佳兒童動畫類」，故事描述祖父孫三代，以孫子視角，聽父親說阿公照片的故事。

客家公共傳播基金會發布新聞稿表示，由客傳會製作的客家兒童動畫影片「咕咕咕」，入選2022烏克蘭國際兒童媒體節「最佳兒童動畫類」，這次競賽有來自85個國家總共855件作品競爭。

客傳會表示，「咕咕咕」Wake Up the City，是以作家葉國居的著作「髻鬃花」其中一個短篇故事「相片裡的公雞叫聲」為文本，故事描述祖、父、孫三代，以從小居住在都會的孫子的視角發展，孫子聽著爸爸說起關於阿公所收藏的一張相片的故事。

客傳會指出，「咕咕咕」是由客家歌手邱廉欽與兒子們邱天樂、邱奕齊、邱奕軒、邱奕鈞一起參與完成；邱廉欽表示，自己平常就會陪著孩子們唱歌玩樂，自然而然把母語帶進生活中，需要花許多時間去陪伴與教導孩子們，才有辦法將聲音的情緒表達清楚。

客傳會提到，目前由客傳會製作的兒童繪本動畫影片陸續獲得國外影展肯定，「捉蝶仔个人」獲2022慕尼黑國際兒少節目影展入選（Preselection of Prix Jeunesse International 2022, PRIX）、獲2022大蘋果電影節最佳動畫電影（Best Animation Film of Big Apple Film Festival 2022, BAFF）。

「鹽个精靈」、「咕咕咕」、「阿太个願望」、「捉蝶仔个人」4支動畫影片獲2022印度浦那短片節官方入選（Official Selection of Pune Short Film Festival 2022, PSFF）。

「咕咕咕」再獲2022烏克蘭國際兒童媒體節兒童動畫類 入選影片（Official Selection of DYTIATKO International Children's Media Festival, Ukraine）。（編輯：管中維）1110724