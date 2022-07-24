南部血庫30年來最低點 黃偉哲挽袖號召捐血

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）受疫情影響，捐血民眾大幅減少，但各醫院用血量需求不減，南部血庫存量下降，面臨30年來最低點。台南市長黃偉哲今天挽起袖子捐血，號召市民及放暑假學子一起捐血救命。

黃偉哲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫以來血液庫存不斷告急，台南地區目前A、B、O型存量都在4天以下，急需熱血民眾幫忙。即便是疫情期間，醫療用血需求仍持續存在，滿17歲以上65歲以下、身體健康民眾踴躍加入捐血行列。

COVID-19確診者只要在康復14天後，就可重返捐血行列；若是無症狀確診者，則是從「確診日」的14天後，即可重返捐血行列；確診者的密切接觸者，則自最後接觸日的14天後就可捐血。黃偉哲呼籲從疫情中康復民眾，在14天暫緩禁令過去後可以趕快來捐血。

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台南捐血中心表示，5月下旬起因無法安排校園捐血活動，捐血量斷崖式下降，台南捐血中心的捐血人次也僅剩平常3、4成左右。南部(嘉南高屏澎東)地區每天約需2000袋醫療用血，急重症病人不會因疫情而減少，緊急用血需求患者橫跨內、外科，不只外科手術要用血，有些內科疾病、血液疾病也都有需求。

以往學生族群約佔捐血人口的3成，是最大捐血族群；其次為工、商界及軍公教。血液捐、供平衡，需要社會大眾持續共同努力，有意願捐血民眾至台南捐血中心網站或臉書，查詢更多捐血活動與捐血點資訊。（編輯：孫承武）1110724