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合歡山車位難求遊客自行畫停車格 警開單告發

2022/7/26 17:28（7/26 17:51 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）合歡山區近年成為熱門景點，吸引眾多遊客到訪，因山區停車位有限，屢出現違停亂象，24日有一輛箱型車找不到車位，竟撿拾路邊的石塊就地自行畫停車格，遭警方開單告發。

這輛黑色箱型車駕駛發現停車格被停滿，竟直接在地上沿著車身畫出一個停車格，並把車停著然後離開，完全不顧及擋到其他車輛進出，被現場其他民眾目擊，拍下照片貼上網路社群，網友紛紛撻伐。

內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊今天表示，員警於24日上午9時許執行交通疏導勤務時，在合歡山小風口停車場發現民眾於停車場地上畫出停車格、任意停車，影響停車秩序，已於當天告發，將處新台幣600元罰鍰。

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保七第九大隊指出，這個月已告發32件、勸導266件交通違規事件，請遊客耐心配合警方交通疏導，也將持續加強各遊憩區停車場如小風口、武嶺及昆陽等地違停車輛取締告發。

適逢暑假及後疫情國內旅遊潮，太魯閣國家公園合歡山區屬熱門景點，而合歡山區停車位有限，保七第九大隊呼籲遊客及早出門，若遇停車位已滿，耐心等候，勿隨意停車，以免影響交通。（編輯：黃世雅）1110726

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