飯店遊樂園搶攻夏令營商機 學童化身獸醫、美童軍

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（中央社記者余曉涵台北27日電）搶攻親子暑假夏令營商機，不少飯店、遊樂園紛紛舉辦夏令營營隊，像是有業者要讓小朋友化身小小獸醫幫老虎看診；還有業者要讓小朋友當起美國童軍等。

暑假到來，不少爸媽都在煩惱要帶小朋友去哪玩，今年不少飯店或遊樂園業者相中親子暑假夏令營商機，舉辦夏令營營隊。

六福村表示，8月將推出動物夏令營，分為進階版的小小獸醫營及適合親子的保育員營，由六福村野生動物園最專業的動物醫師、營養師和動物保育員們帶小朋友走進動物的世界，從模擬出診為老虎看診與照養其他大型動物。

六福村指出，小小獸醫營是專為國小四到六年級學生設計的獸醫主題營隊，以野生動物獸醫專業研習與動物保育為核心；親子保育員營隊則是專為6-9歲親子家庭設計的動物主題營隊，透過野生動物觀察、動物行為豐富化玩具製作、幫動物準備大餐等有趣活動設計，讓孩子自然親近動物，將愛護生命、環境保育的種子植入小朋友心中。

台北晶華酒店則是以美國最大的青少年團體Scouts of America（美國童軍）為主題，打造專屬住房專案，提供多項適合7-12歲孩子參加的童軍活動與創意課程，為大孩子們打造類遊學的體驗。

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台北晶華酒店表示，像是透過手作童軍創意工程，使用繩結與木材搭建模型，或是繽紛三角營地旗剪貼裝飾屬於自己的最佳單品等任務習得新知，任務完成後即可獲得榮譽獎章，讓孩子別在榮譽帶上將滿滿回憶帶回家。

台北美福大飯店則是攜手實踐大學，推出不同課程夏令營專案，除了有激發小朋友思考力及想像力的「藝術創作營」、增強孩子節奏感的「小小音樂家彈唱班」，以閱讀活動增進學生閱讀素養的「小小說書人」、以生活素材訓練寫作技巧的「小小寫作班」、使用日本ArTec的積木設計的「機器人程式課程」、結合美學及工業設計的「小小車神培訓課程」，使用不同技法與版型設計的「服裝設計課程」等。（編輯：陳仁華）1110727