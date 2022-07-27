縣市盼增藝術才能班 教育部憂走偏成升學班

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（中央社記者陳至中高雄27日電）教育部今天在高雄舉辦全國教育局處長會議，部分縣市代表認為國中小藝術才能班需求大增，不該強制限制在3%的比例。教育部則擔心會走偏成升學班，違背原本的教育理念。

全國教育局處長會議今天進行第2天議程，新竹縣和宜蘭縣政府代表共同提案，認為2縣家長重視藝術教育，不少學生從小就參與音樂、舞蹈、美術學習，各教育階段的銜接相當重要，但目前卻受限於總班級數的3%，不符社會需求。

2縣代表也提到，各縣市交通便利性不同，如維持3%，勢必讓部分區域學生，花費大量時間跨區就讀，違反十二年國教的適性、多元精神。

對此，教育部長潘文忠表示，過去部分學校曾發生爭議，以藝術才能班為名，卻不是從事藝術人才養成，課程規劃也以升學科目為主，立法院相當關注此事，他也承諾會用一年時間通盤瞭解。

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潘文忠提到，之前也發現，部分縣市國小、國中藝術才能班占比不高，但高中卻特別高，被質疑走偏成升學班，違背原本教育理念，他認為現階段仍應維持3%規範。

教育部師資培育及藝術教育司也以文字回應，目前全國藝術才能班比率，國小為1.65%，國中為2.86%，仍有一定空間。且第7屆教育部藝術教育推動會也曾決議，應將增班比率等規定，從3%下修到1%，或採其他管控方式，避免超量擴增。（編輯：張芷瑄）1110727