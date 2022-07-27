綠色餐飲指南年度評鑑入圍 77家餐廳角逐17獎項

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（中央社記者余曉涵台北27日電）綠色餐飲指南今天公布今年綠色餐廳年度評鑑入圍名單，共有77家餐廳角逐17項大獎，得獎名單將在8月19日出爐。

永續概念已經成為各方面的趨勢，綠色餐飲指南今天發布新聞稿公布今年綠色餐廳年度評鑑入圍名單，共有77家餐廳角逐17項大獎，包含最佳有機友善食材獎、最佳在地食材運用獎、最佳自製食材運用獎、最佳全食料理獎、最佳包材設計獎、最友善員工獎、最友善社區獎、消費者最愛餐廳、最佳綠色空間獎、最佳社會公益獎、年度最佳營運獎、年度最佳主廚、GDG年度大獎、最有潛力新餐廳、友善食材尋根獎、最佳綠食推動獎和最挺在地小農獎。

綠色餐飲指南表示，這次評鑑由「綠色餐飲指南」各區域總召集人與顧問們踏訪全台綠色餐廳，並結合英國永續餐廳協會（Sustainable Restaurant Association，SRA）的評鑑及獎項規劃，同時參酌聯合國全球永續發展指標，在今年設計出更適用於台灣餐廳的綠色餐飲獎項。

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除各區總召們的親訪及專業評選外，本屆增設的「消費者最愛餐廳」獎即日起至8月8日開放全民線上票選，並將於8月12日揭曉各區消費者最愛餐廳。

綠色餐飲指南創辦人黃俊誠指出，期許以現有的綠餐組織與農學市集為基礎，搭接有機農業與餐飲產業鏈，結合有著共同核心價值的各個單位，創造出共生依存的經濟模式與循環永續生態，共同建立起台灣第1個可持續的綠色生態圈。（編輯：陳政偉）1110727