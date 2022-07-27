台商回流用地 北高雄及屏科擴區2環評案過關

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（中央社記者張雄風台北27日電）環保署環評大會今天審查屏科園區擴區環評案及北高雄產業園區環評案，兩案皆為台商回流用地需求開發案，也都歷經3次初審會議審查，環委今未再多補充意見、最後兩案皆為補充修正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第424次會議，接連審查「屏東科技產業園區（擴區）環境影響說明書」及「屏東縣六塊厝農場設置加工出口區計畫環境影響說明書第五次變更內容對照表」、「北高雄產業園區設置計畫環境影響說明書」等2開發案。

兩案皆為行政院核定經濟部「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」的優先開發園區。

屏東科技產業園區（擴區）位於屏東市西側，近屏東縣與高雄市交界處，總面積約為26.86公頃，場址為原台糖公司六塊厝畜殖場，因此同步辦理變更。

本案歷經3次初審，環評委員希望能將原園區及擴區的危害性化學物質運作量總量合併計算，並進行健康風險評估的可行性。

開發單位承諾兩園區同一化學物質年使用量合計達限值、或擴區基地危害性化學物質年使用量達到年使用量限值60%時，將會兩園區合併辦理健康風險評估作業。

北高雄產業園區基地面積由最初60.71公頃，歷經3次初審會議後向下修正為42.96公頃；環委指出，園區面積縮減影響區內綠地面積也縮減，綠地面積由原本占總面積12.99%降為10.66%，較近期開發的園區都少。

開發單位表示，已與台糖公司於6月23日召開協商會，原則同意出租約3.6公頃園區外土地進行綠化植栽，補充綠地面積，租用期間20年。

生態部分，由於兩案均有草鴞出沒，屏科未來將與國科會南部科學園區管理局合作，共同規畫參與草鴞保育推動小組；北高雄園區則將打造約0.56公頃的草鴞棲地，並於四周種植喬木作為緩衝。

環評委員在會中對此兩案均未再表達意見，最後皆建議補充修正後通過。（編輯：陳清芳）1110727