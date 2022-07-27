台電歷時5年修復金瓜石神社 推黃金盛典藝術祭

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金瓜石神社歷時5年修復，並導入AR數位科技還原已消逝的歷史場景，9月9日至11日中秋連假期間將在新北瑞芳正式亮相。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年7月27日

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（中央社記者曾智怡台北27日電）台電文資保存不遺餘力，今天宣布歷時5年完成金瓜石神社古蹟修復，將在中秋連假推出「黃金盛典藝術祭」，導入擴增實境技術還原神社風貌，讓民眾「回到過去」。

台電近年持續投入文資保存並結合公共藝術，帶動在地多元發展，如2019年中秋夜與國際照明大師周鍊、藝術家何采柔等團隊合作點亮位於東北角陰陽海旁、塵封超過30年的十三層遺址。

台電今天舉辦2022黃金盛典藝術祭簽約記者會，台電表示，1980年代晚期隨礦產減少和台金公司結束營業，台電於新北瑞芳接續管理維護在地文化資產，除2019年中秋夜盛大點亮的十三層遺址，還有禮樂煉銅廠、金瓜石神社及正進行古蹟修復的太子賓館。

其中，金瓜石神社創建於1898年，並於1936進行改建，是台灣歷史上第3座神社，為當時水金地區（水湳洞、金瓜石）重要信仰指標，後因戰爭遭損壞，僅存兩座鳥居、幾盞石燈籠，以及社殿的地基與梁柱，於2007年列為新北市市定古蹟。

台電指出，自2017年啟動金瓜石神社修復計畫，委託建築師張興傑以殘跡保留、保護梁柱不倒方式，修復金瓜石神社古蹟，期間陸續發掘包含第一代神社鳥居與石燈籠等珍貴文物，並依歷史文獻，沿著參拜道路，種植上百棵櫻花樹，修復作業歷經5年完成。

為讓民眾可身歷其境體會金瓜石神社昔日風貌，此次更將歷經百餘年歷史建物與現代數位科技力相結合，透過AR技術導入還原第二代神社的第一道木製鳥居、旗幟與御神燈等多個已消逝的歷史場景。

台電表示，此次結合AR科技為金瓜石神社重注新生，民眾屆時可透過手機如穿越時空般「回到過去」，重溫當年神社美景。

黃金盛典藝術祭將於9月9日至11日中秋連假在水金地區登場，除精彩演出外，藝術祭期間還有文資導覽、AR體驗與工作坊等，引領民眾透過不同感官走讀金瓜石礦山的黃金歲月。（編輯：林興盟）1110727