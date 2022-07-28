南台灣半導體起飛 高科大矽谷延攬師資人才

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（中央社記者周世惠舊金山27日專電）併校進入第5年的國立高雄科技大學預計3年內增聘150位教師，擴充專任教師至1100人以上，校長楊慶煜目前在美國舊金山灣區攬才，向台裔與外籍師資招手。

高科大是國內首例3校整併的國立科技大學，結合國立高雄應用科技大學、國立高雄海洋科技大學和國立高雄第一科技大學。校方表示，4年來，學生人數超過2萬8000人，在全台科技大學中最多、且僅次於台灣大學的學生數。

史丹佛大學每年定期依據Scopus的論文影響力數據發布全球前2%頂尖科學家名單，高科大在台灣技職院校名列第2名、大學排行第11。

為了呈現出未來大學的全新面貌，楊慶煜近日抵美招募人才，在舊金山灣區召喚台裔及外籍師資返台，他提出「系所改質躍升計畫」，將逐步在3年內增聘150位教師、未來5年增聘400位教師。

駐舊金山辦事處教育組組長周慧宜表示，舊金山灣區人才濟濟，為吸引傑出台裔及外籍師資返台任教，教育部自2018年起推動「玉山計畫」，規劃藉由提供符合國際競爭之薪資待遇，協助各大學延攬國際頂尖人才，帶動大學教學、研究品質及強化高等教育國際競爭力。

隨著台灣積體電路製造公司進駐高雄、橋頭科學園區的聚落效應下，南部半導體材料的「S」廊帶逐漸成形，政府5項重點產業半導體、精密機械、航太電子、精密醫療及創新產業等，高科大的地緣與條件是打造支援南部高階製造業的重要人才庫。

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楊慶煜說，高科大10個學院46系，每年7000名畢業生中，工程人才約占4400人。過去4年產學合作逾2600案，金額超過新台幣37億元；專業技術與智財產學服務約276件技轉，總金額達1.07億元。產學合作方面成長57.1%、期刊論文發表成長60.7%，而學生證照獎勵成長62.8%。

楊慶煜認為人才培育必須放眼國際，他透過與舊金山僑界的商會組織和台裔工程師等聯繫，締結學生出國實習工作機會。另外因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停兩年多與美國和德國等大學的交換學生計畫也將恢復申請。（編輯：郭中翰）1110728