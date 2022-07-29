「老斑馬合唱團」創團校長退休 盼持續傳遞音樂美好

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創立高雄教育界知名樂團「老斑馬合唱團」的左營區勝利國小校長顏永進曾寫下超過6本書籍與教育界分享實務經驗，29日他正式卸下教職退休，除陪伴家人，也希望持續把音樂美好傳播出去。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市今天舉行高中以下新卸任校長布達暨交接典禮，創立高雄教育界知名樂團「老斑馬合唱團」的勝利國小校長顏永進卸下教職，除陪家人，也盼持續把音樂的美好帶進校園。

高雄市政府教育局今天在社會教育館舉行高中以下新卸任校長布達暨交接典禮，由副市長史哲頒給114名校長、園長聘書，並贈送11名退休卸任校長退休紀念品，其中創立「老斑馬合唱團」的顏永進，也在今天自左營區勝利國小校長一職退休，卸下教職。

教育局資料說明，顏永進自小家貧，國中時就在廟會、西餐廳打鼓貼補家用，鼓藝精湛，曾為蔡幸娟、崔苔菁等多名駐唱歌手演奏，並寫有一手好書法，從紙張、木頭到樹葉，都曾留下墨寶；面臨升學時他放棄許多知名的學校，選擇就讀嘉義師專，畢業後奉獻教職近39年，更當了15年校長。

民國97年，顏永進和志同道合的校長們成立高雄市教育界有名的「老斑馬合唱團」，由他負責打鼓，其他校長、老師負責吉他、鍵盤、貝斯和主唱，閒暇之餘參與各種教育界志工活動，多年來影響許多教育人，在忙碌的教職工作之餘，從藝術音樂上陶冶身心。

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退休前，顏永進已陸續寫下超過6本教育實務相關書籍，分享寶貴實務經驗。他說，退休後希望陪伴自己的父親，也將持續把音樂的美好帶進校園，讓更多校長、老師們愛上音樂。

史哲在會場上致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊校園，但高雄市各項教育成果依舊表現亮眼，且提供多元、彈性豐富的線上教學資源，落實「停課不停學」；111學年度即將開始，期許校長們以創新思維，持續翻轉教育，做孩子的榜樣，齊心克服挑戰，用愛讓孩子們在溫暖校園幸福成長。（編輯：黃世雅）1110729

高雄市教育局29日舉行高中以下新、卸任校長布達暨交接典禮，新任校長、園長等會中獲頒聘書，11名退休卸任校長則獲贈退休紀念品。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月29日