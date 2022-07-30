黃線終點站位置更動 高市：轉乘考量

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）高捷黃線終點站之一Y15站，由於最新版本新設位置平面轉乘距離增為250公尺，加上又是站外轉乘，恐影響轉乘意願。高市捷運局今天就站區周邊發展需求、轉乘規劃提出說明。

台灣基進高雄市鳳山選區議員參選人李雨蓁在臉書「高雄好過日」粉專發文指出，Y15站設在輕軌C9旅運中心旁，雖然出入口設在對側土地，但預留地下連通旅運中心可能性。

李雨蓁認為，原設計站外轉乘從旅運中心內出來再過馬路到對側，約只需走100公尺，且直到綜合規劃成果報告都是維持此版本；但4月廠商說明會簡報中，Y15卻被移到三多五路底尚未轉彎處，出口則移到相鄰土地，平面轉乘距離增為250公尺，加上又是站外轉乘，恐將嚴重影響轉乘意願。

高市捷運局今天新聞稿回應，現階段考量實務條件限制，採分階段方式先行設置部分出入口，並於地下站體適當位置設計可拆除牆版，保留未來周邊開發建物銜接車站出入口彈性，並持續細部設計階段滾動修正，長期達到各站最大服務量能。

至於臉書社群關心Y15站轉乘規劃課題，捷運局指出，車站轉乘規劃宜兼顧站區周邊發展需求及特性，Y15站為計畫路線端末站之一，通抵亞洲新灣區核心地帶的旅運中心，相較其他車站服務定位，Y15站具有服務搭乘郵輪入出境旅客特別功能。

目前旅運中心地下層已規劃為停車場使用，因此規劃上考量未來郵輪旅客動線下船從2樓入境通關，透過立體空橋至毗臨停三基地開發大樓，再由電梯前往開發大樓地下層Y15站出入口，讓國際旅客可在舒適氛圍下享受逛街樂趣轉乘體驗。

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其次，輕軌C9旅運中心站、Y15站均有服務入出國門民眾及國際旅客特殊性，兩站旅客搭乘目的大致相同。另外，還需進一步綜合考量Y15站周邊轉乘需求，已一併考量利用停三基地南側相距約100公尺內的輕軌C8站可能性，包括前往停三基地或轉乘黃線輕軌旅客從地面候車空間經步行或共享單車快速前往停三基地建物內部，滿足通勤、購物需求或再下樓至地下層的Y15站。

綜合考量，黃線車站出入口設置規劃均採「1站4出入口」原則，並持續聽取各界意見，以提升大眾運輸服務品質為最大考量。黃線計畫今年3月獲行政院核定，以及7月經公共工程委員會審議通過核認工程總經費新台幣1442.37億元，目前工程進行發包作業。（編輯：孫承武）1110730