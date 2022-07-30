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花蓮鳳林鎮兒童樂園整建 增銀髮設施轉型共融公園

2022/7/30 18:02（7/30 18:31 更新）
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花蓮縣鳳林鎮公所爭取中央經費，斥資重建使用近40年的「第一兒童樂園」，增加健身器材、步道等設施，打造成適合親子、銀髮長者使用的共融公園，同時仍保留38年前施作的兒童樂園大門，30日邀各界剪綵啟用。（鳳林鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 111年7月30日
花蓮縣鳳林鎮公所爭取中央經費，斥資重建使用近40年的「第一兒童樂園」，增加健身器材、步道等設施，打造成適合親子、銀髮長者使用的共融公園，同時仍保留38年前施作的兒童樂園大門，30日邀各界剪綵啟用。（鳳林鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 111年7月30日
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮鳳林鎮公所爭取中央經費，斥資新台幣1000萬元修建使用近40年的「第一兒童樂園」，增加健身器材、步道等設施，成為適合親子、銀髮長者使用的共融公園。

改建後的鳳林鎮兒童樂園今天正式啟用，鳳林鎮長蕭文龍說，第一兒童樂園是許多老一輩鳳林鄉親的共同回憶，有小迷宮、溜冰場等設施，隨著時代變遷，設備老舊、雜草重生，逐漸被遺忘。

蕭文龍說，鳳林鎮公所4年前重新整理兒童樂園環境，去年向國家發展委員會申請花東地區永續發展基金補助1000萬元，重新整修園區環境，增加7種健身器材、沙坑、親子鞦韆組、攀岩組及多功能溜滑梯等遊樂設施。

蕭文龍說，考量鄉內老年人口超過1/4，園區內增加適合長者使用的單槓、健身器材，也改善步道與座椅，未來也將調整夜間照明，提供親子遊玩、銀髮長者運動的共融公園。

蕭文龍說，為感念前鎮長邵金鳳建設樂園，特別保留38年前施作的兒童樂園大門，沒有另外設置新的招牌，讓後人了解並感謝前人辛勞。

今天再次剪綵開幕有不少長輩出席，體驗新設施，有長輩在單槓引體向上設施回憶當年「一次拉10個以上」的英勇，園區內也保留原有大樹，在炎熱天氣提供天然遮陽處。（編輯：孫承武）1110730

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