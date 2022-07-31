運安會17億宜蘭建工程中心 苦等行政院點頭

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）國家運輸安全調查委員會明天成立滿3週年。運安會籌劃以新台幣17億元在宜蘭建「國家運安工程研究中心」，提升調查所需的實驗與技術分析能量，預算已編，仍苦等行政院點頭。

運安會在111年度的預算中，有關「國家運安工程研究中心建置計畫」，編列第1年所需的3125萬元。根據運安會規劃，工程中心自計畫核定後約4.5年可興建完成。

不過，運安會說，到目前，運安會工程中心總經費估計17.8億元，將設在宜蘭科技工業區，占地約6000坪，但計畫尚未經行政院批准。

因未經行政院核定即編列預算，與預算法規定不合，運安會是否能如期執行相關編列經費，仍存變數。

運安會主委楊宏智今天接受中央社記者訪問表示，運安會工程中心計畫已經國發會審查通過，應該沒有問題，希望行政院盡快批准，今年底前能動工。

根據運安會3月向立法院提出的報告，「國家運安工程研究中心建置計畫」，將建置實驗大樓，期能提升研究能量，成為國家黑盒子分析研究中心，並提供重大運輸事故關鍵證物檢測空間，研判事故肇因，完成重大事故殘骸檢測與重建工作，提升運輸安全實驗與分析專業技術能量，達到預防運輸事故發生的目的。

運安會也提到，運安會成立後，調查案件數暴增，現有實驗室與設備不敷使用，致事故調查報告完成時程延宕情形，國家運安工程研究中心有其建置的必要性及急迫性，運安會在事故調查案上仍應秉持儘量以自建實驗室進行需求量大、具有時效性的工程分析業務，符合事故調查目的的期待。

另工程中心也可執行科技計畫，配合學界探究安全研究議題，提升運輸安全。

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運安會說，目前國外運輸事故調查機構如美國、加拿大、澳洲、英國、法國、德國、俄羅斯、韓國等，都設有類似工程中心，進行零組件拆解、材料破壞分析、工程鑑定分析等。

運安會自飛安會時代起即有關鍵證物安置、處理、分析場地不足的問題，以往均借用軍方或民航局場站暫放，運安會認為不理想，且目前需求更甚，盼設工程中心，建置適當大小的關鍵證物存放場域及分析實驗室，與先進國家政府調查機關看齊。（編輯：管中維）1110731