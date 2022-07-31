農委會推水稻3項政策 陳吉仲：保障農民收益

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）31日出席大安區農會「農業四選三」政策說明會，農委會主委陳吉仲（左）也到場與農民座談，交流農業政策。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）立法院副院長蔡其昌今天舉辦農業政策座談會，邀集農委會主委陳吉仲到場與農民交流，陳吉仲表示，台灣目前種植面積最多的就是水稻，農委會推出3項水稻政策，以保障農民收益。

蔡其昌今天上午先在立委林靜儀的陪同下，前往大肚區自強市場拜訪攤商，接著出席大安區農會農業四選三政策說明會，陳吉仲也到場與農民座談交流農業政策。

蔡其昌接受媒體聯訪表示，團隊針對農民意見進行收集，今天舉辦政策座談會，其中有農民向台銀和土銀租用農地，當時契約有種植水稻的限制，但面臨休耕問題希望協調解決，透過座談會彙整農民心聲和想法，一同尋求解決辦法。

陳吉仲表示，台灣目前種植面積最多的就是水稻，農委會去年至今推3項水稻政策，包括「稻作四選三」與「大區輪作」不種水稻改種乾旱作物的節水獎勵，以及今年推的水稻收入型保險等，保障農民收入的措施。

對於「稻作四選三」政策，陳吉仲說明，之前1、2期水稻生產稻穀超過160萬公噸，比需求的多非常多，為讓穀價變好，讓全國農地利用效率提高，例如現在黃豆、王米和小麥價格高漲，透過轉作玉米和高粱等雜糧農作，提高農民收益。

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陳吉仲說，執行「稻作四選三」和「大區輪作」政策，讓水稻種植面積適度減少3萬至5萬公頃，土地利用價值可達到最高，但執行過程中農民都會遇到問題，農民遇到問題農委會就要解決，政策才能成功、保障農民收入。

農委會表示，「稻作四選三」政策，也就是農友種植水稻在2年4個期作中，最多可選擇3個期作種植水稻申報交公糧或稻作直接給付，最少須有1個期作辦理休耕或申報種植水稻以外作物。（編輯：黃世雅）1110731