無薪假家數升人數減 勞動部：大型單位停止實施

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，共計3083家，實施人數2萬1333人，較前一期家數增加114家，人數減少357人；主因是大型星級旅館、連鎖餐廳及製造業印刷電路板業者停止實施。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，共計3083家，實施人數2萬1333人；較7月25日公布實施家數計2969家，實施人數2萬1690人相比，本次家數增加114家，人數減少357人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，這次家數增加、人數減少，主要是因為有3家較大型的事業單位停止實施，因此人數下修較多，其中包含一家中南部的星級旅館180人、一間連鎖Buffet餐廳約370人及製造業中一間印刷電路板業者約200人。

黃維琛進一步說明，星級旅館及餐廳主要是受惠於國旅補助及暑期效應；印刷電路板業者先前是因為訂單問題實施，一個月內約2天，但後續評估衝擊不大，因此提早結束，且原本放無薪假的員工，公司也願意發給薪資。

黃維琛表示，這樣的發展其實和過去的曲線類似，當減班休息的波段要往上走時，會先從小、微型的事業單位開始，再來才是大型單位；反之若波段往下時，會先由大型事業單位停止實施，小型才會陸續回來。

黃維琛說，目前如支援服務業等與邊境管制相關的產業仍在高原波段，暑假、國旅雖然對內需產業有助益，但觀察現在比較多是家庭式出遊，因此對旅行社等產業幫助有限。

黃維琛預估，由於月底月初的效應，下一期數字應該還是會往下，會再了解事業單位的實施情況；至於暑期效應之後的走向，應該還是與疫情相關，勞動部會持續觀察。

根據統計，這期實施人數最多為支援服務業8927人，其次為住宿及餐飲業5535人、製造業1933人；家數部分，以支援服務業1514家最多，其次為批發及零售業416家、住宿及餐飲業415家。（編輯：陳政偉）1110801