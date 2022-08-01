8/1原住民族日 高市府推交通優惠、辦音樂會響應

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）8月1日是「原住民族日」，高雄市長陳其邁表示，市府今天針對原住民族日提供多項交通及場館等優惠，展現市府對原住民族的尊重及重視，也希望讓市民更加認識原住民族日。

高雄市政府原民會今天下午在高雄市立文化中心舉辦「TAKAO 81原青主KEY」音樂活動，邀排灣族新生代創作歌手舞炯恩．加以法利得，及活動主題曲的創作人郭鴻文、歌手金禾雅、希本、山的那邊歌謠隊、嵐馨樂團及部落青年會等演出。

陳其邁出席表示，提供族人好的生活環境是最基本的，文化傳承也很重要，今年市府各局處針對原住民族日提供多項交通及場館優惠措施，展現市府對原住民族的尊重及重視，也讓市民更加認識原住民族日。

市府原民會主委阿布斯說，為紀念1994年8月1日憲法將「山胞」正名為「原住民」，今天特別以音樂會形式，鼓勵青年穿上族服，唱自己的歌、跳自己的舞、說自己的話，用自己名字稱呼自己，也藉此向原民運動前輩致敬。

此外，今天民眾穿上族服搭乘高雄捷運、輕軌及公車等運具都免費，市民至指定家樂福分店及合作店家單筆消費滿新台幣81元，有機會獲得TAKAO81原民口罩。

原民會並表示，今年底將首次舉辦「高雄市原住民族運動會」，展現高雄市原住民族多元、多樣的文化特色。

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國民黨高雄市長參選人柯志恩今天也在臉書（Facebook）發文表示，關心原住民族人權益，是她從政以來不變初心。截至目前，高雄約有3.6萬名原住民，部落主要集中在茂林、桃源及那瑪夏區。

柯志恩說，如何藉由市政精進原住民權益、拓展高雄市原鄉農特產品銷售通路，進而提升原鄉教育資源，是她到高雄後時刻放在心上的事；4日她將前往那瑪夏等區進行原鄉傾聽之旅，盼與族人進行更多交流與互動。（編輯：陳仁華）1110801