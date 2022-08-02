山區雨勢不斷持續落石 中橫關原段暫停放行

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）受低壓帶影響，大氣對流發展旺盛，中橫台8線117.4k關原災害搶修路段今天因山區雨勢不斷，持續發生落石，評估災害邊坡狀況，維護人車安全，下午暫停放行，將視現場情況調整。

台8線117.4k關原路段，自8月1日至8月31日止，實施災害搶修工程，每日管制放行3時段，放行時段分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時及下午3時至3時30分，其餘時段持續封閉禁止人車進入（不分平日、假日都實施管制）。

管制封閉路段為台8線114.6K至120.6K關原（合歡派出所前）至金馬隧道東端路段。

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公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段發布訊息表示，今天上午放行過後，山區雨勢不斷，持續發生落石，參考氣象預報情資，有緊急性強降雨發生可能，具潛在危險性，且現場狀況難以掌握，評估災害邊坡狀況，為維護人車安全，下午3時至3時30分放行時段暫停。

至於明天放行時段是否能通行，太魯閣工務段表示，目前山區持續下雨、落石，晚間也無法施工，待明天視現場情況，考量安全再調整放行。台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌，道路上方高逾200公尺範圍邊坡坍滑而下，土石多達20萬立方公尺，道路封閉搶修至6月8日才搶通。（編輯：黃世雅）1110802