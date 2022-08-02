葉菊蘭喻觀光業田螺含水過冬 盼美食展復甦產業

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台灣美食展2日舉行展前記者會，台灣觀光協會會長葉菊蘭（中）出席，並以「田螺含水過冬」形容觀光業受疫情影響陷入低潮，現在終將走出陰霾，盼美食展帶來產業復甦。中央社記者汪淑芬攝 111年8月2日

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）睽違2年的台灣美食展5日至8日在台北世貿一館展出。台灣觀光協會會長葉菊蘭今天以「田螺含水過冬」形容觀光業受COVID-19疫情影響陷低潮，現終將走出陰霾，盼美食展帶來產業復甦。

台灣觀光協會恢復停2年的台灣美食展，今天舉行展前記者會。

會中，葉菊蘭以「田螺含水過冬」形容經過2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的低潮，終於能夠走出陰霾，與業者大步向前迎向觀光美食產業復甦，讓民眾體驗美好旅行及美食，為國境開放後優質觀光服務做準備。

葉菊蘭說，台灣料理一詞在日治時期首度出現，台灣美食不斷地淬鍊進化，求新求變，既傳統又創新，也展現出兼容並蓄的文化內涵。

交通部觀光局局長張錫聰表示，藉由台灣美食展聚焦台灣美食，希望以美食帶路，鼓勵、吸引民眾出遊，不只在大城市停留，更深度去發掘台灣許多在地飲食特色、文化與旅遊魅力的鄉鎮縣市，期待透過台灣美食展，帶動國內旅遊及吸引外國觀光客，在探訪美食的同時，愛上台灣多元文化特色。

2022台灣美食展以節慶活動為主軸，今天展前記者會中也打造辦桌慶團圓氛圍，與飯店、異國美食等參展單位搶先展示精彩亮點與優惠。

首次參展的奈及利亞，由奈及利亞駐華商務辦事處處長阿邁德（Ibrahim A.Ahmed）領軍，以處長夫人親自烹煮風味獨具的加羅夫飯（Jollof Rice，非洲燉飯），與葉菊蘭端出的紅蟳米糕同台競美。

客家委員會副主委鍾孔炤也端出首度亮相的客家小炒披薩，代表以「食」力會友。

財政部國庫署署長蕭家旗平時不飲酒，今天則力推榮獲優良酒類認證的台酒玉山台灣高粱，因台酒每年約上繳新台幣70億元盈餘，對國庫貢獻重大；玉山高梁也在今年舊金山世界烈酒競賽成功抱回7面金獎，為美食周邊產業注入一股活水。

今年美食展的「異國展區」有許多民眾喜愛的日本美食，包括廣島燒、奈良名店「江戶川鰻魚飯」及柿葉壽司、福島浪江炒麵、香川讚岐烏龍麵、2022新酒金賞高知土佐酒沖繩泡盛等。

美食展也設「探索廚藝」區，將展出拉糖、翻糖、蔬果雕刻及藝術麵包作品，金牌廚師也會現身舞台展演，要讓參觀民眾大飽眼福。

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各大飯店集團也在記者會搶先亮相超值餐飲組合及住宿優惠，圓山大飯店住宿券19折起、餐飲券55折起；海霸王企業集團旗下五品牌聯合推出下殺41折起優惠；大倉久和大飯店歐風館自助餐廳下殺66折。

晶華酒店集團祭出高達14折餐券及住宿券優惠；台北福華飯店推出中西美饌大匯集，超值優惠55折起；天成飯店集團推出聯合住宿券1800元及世貿翠庭明爐烤鴨三吃每張1680元。（編輯：戴光育）1110802