近百公斤減重才知罹女乳症 術後轉身變陽光男孩

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）27歲陳先生國中發現乳暈變大、乳頭突出，他體重近百公斤努力甩肉後，發現胸前依然雄偉，檢查罹患「男性女乳症」，經抽脂、手術切除，恢復自信，愛上運動成為陽光男孩。

光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，陳先生從國中開始發現乳暈變大、乳頭突出，被同儕取「奶哥」綽號，因此自卑長期駝背，就連夏天外套也不離身。陳先生體重近百公斤，努力甩肉25公斤後，身高180公分，體重75公斤，身材非常標準，但他胸前卻依然雄偉。

整形外科主任吳文宏表示，「男性女乳症」是指男性的乳房腺體組織增大，主要是因雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙失衡，而刺激男性乳房腫脹如女性般，大多數都是因飲食習慣及肥胖因素造成的。

除此之外，腎上腺疾病、腎臟病、肝臟疾病、甲狀腺疾病、男性乳癌、酗酒者，或是焦慮症、憂鬱症、抗生素等多種藥物，都可能引發男性女乳症。大都為良性組織，極少有惡性病變，若懷疑有硬塊可做超音波、乳房攝影、病理化驗檢查。

吳文宏表示，男性女乳症患者大多會因自卑而影響社交生活，如不敢在他人面前脫衣，早期手術因術後傷口大、恢復期長、疤痕明顯且不理想，令人卻步。

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吳文宏採用「複合式綜合法」，由乳暈下緣微切口1至2公分，用顯微抽脂抽掉50%脂肪，再以乳腺切除術切除50%乳腺，並以顯微縫合不留下可見疤痕。陳男術後半年追蹤，已成為完美身材，恢復自信，也培養運動的興趣，過著陽光男孩的健美生活。

吳文宏強調，男性女乳症並不會影響健康，但若對自己外觀嚴重在意，可考慮接受手術治療，傷口7天拆線，恢復期約1週左右。乳腺經切除後一般不會再增生，除非受到外來賀爾蒙藥物刺激才可能發生。（編輯：謝雅竹）1110803