環團倡議資源永續管理法 環署：廢清法已具其概念

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（中央社記者張雄風台北3日電）環團和立委今天再次呼籲政府能正視民間推出「資源永續管理法」，加強資源循環及廢棄物總量管制。環保署表示，「廢清法」正在進行修法，也納入資源循環的概念。

坤輿掩埋場因規避環評，台中高等行政法院日前判決苗栗縣政府應要求坤輿停止試運轉及所有開發許可。多組環團及立委為此今天聯合召開「掩埋場爭議連環爆、環團籲廢物總量應管制」線上記者會，呼籲政府應正視此問題，和民間合作速推「資源永續管理法」。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，坤輿案並非台灣近年來唯一的掩埋場爭議案例，台南市龍崎牛埔的歐欣掩埋場案、高雄市馬頭山的掩埋場開發案也還未放棄。他質疑「台灣有那麼多地方可以無止境地一直蓋掩埋場」，主因就在於國內許多資源回收物無法妥善處理，最終還是掩埋或是焚化。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨指出，2021年全國生活垃圾與事業廢棄物雙雙創新高，生活垃圾突破1000萬噸，事業廢棄物則猛漲近200萬噸，衝到2200萬噸大關；透過民間版「資源永續管理法」可加強總量管制，讓業者好好負起回收責任。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，這3年來北部廢土石方大量入侵中南部農地，光是彰化至少超過50處以上；政府應依照廢棄物處理設施量能來進行開發與廢棄物總量管制，不可放任廢棄物產出。

與會的時代力量立委陳椒華表示，廢棄物的問題非常嚴重，法源出了很大的問題，讓行政管理沒辦法落實，常常重罪輕判；行政院和立法院也要致力修法管制，加強廢棄物、空污及溫室氣體的總量管制。

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民眾黨立委蔡壁如呼籲環保署應盡速加緊「廢棄物清理法」修法，排入下會期優先法案，有效從廢棄物生產過程對症下藥，針對業者生產的商品以及服務，必須從源頭進行管理。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩告訴中央社記者，目前的規劃是先進行「廢清法」的盤點、調整；資源循環是政策的大方向，這次「廢清法」修法已納入資源循環概念，在現有法令下分階段處理，如減量、回收再利用等；未來會視情況來決定是否調整「資源循環利用法」。（編輯：張雅淨）1110803