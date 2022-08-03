增添情趣險斷送命根子 醫籲勿購買不明來源藥品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）七夕情人節將至，醫師提醒，情趣用品務必選擇合格醫療器材，曾有男子網購材質不佳金屬環，險些斷送「命根子」，若有功能障礙應就醫，切勿購買來源不明藥品，恐傷心又傷身。

明天就是七夕情人節，「Lady In．女子（好）醫沙龍」兩性共創好性福記者會今天上午在台大國際會議中心舉行，邀來3名女性泌尿科醫師，分享門診經驗暢談兩性互動，盼能讓伴侶們共創性福未來。

台大醫院泌尿部主治醫師姜宜妮會中表示，國外研究顯示，全球40歲到70歲的男性，高達50%都患有一定程度的勃起功能障礙，從門診經驗來看，伴侶間若能夠共同以正面積極態度面對，都可獲得良好改善。

願意共同面對的伴侶卻不如想像中多。台中榮總泌尿外科醫師胡如娟表示，研究統計發現，兩性雙方都覺得這件事情重要，只有4成的伴侶會面對面討論，且僅2成會陪同看診。

不少人上網購買道具增添情趣，醫師們提醒，門診中不時遇見情趣用品不當使用就醫個案，例如有男子購買聲稱能「硬度增強」的不鏽鋼環，套入生殖器後卻「無法自拔」，最後動用油壓剪才脫困。

透過視訊連線參與記者會的開業泌尿科醫師張美玉則提到，曾遇過病患突發奇想，拿彈性繃帶纏繞生殖器底部，一纏就纏了2、3天未取下，就醫時生殖器發黑，「我的臉也跟著黑了」，所幸經救治成功痊癒。

張美玉說，過去面對性事不順，許多病患可能選擇逃避或嘗試偏方解決，但這包括心理和生理上影響，應先敞開心房，接受醫師專業診斷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不少民眾自行上網購買來路不明藥物。姜宜妮提醒，衛福部核准治療勃起功能障礙的藥物，皆為處方用藥，意即要經過醫師診視，把關用藥安全性，網路上或是藥局私下販賣不是合法途徑，吃了沒效甚至可能會傷身體。

坊間不少情趣用品以醫療器材為原型，品質、價格懸殊。胡如娟會後接受媒體聯訪表示，不要亂買東西很重要，正規產品叫做「醫療器材」，經檢驗核可，至於外面賣的叫做商品，理論上不會有安全認證。（編輯：張雅淨）1110803