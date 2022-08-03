推廣觀光 基隆市府推巴士小旅行

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（中央社記者沈如峰基隆3日電）基隆市政府今天表示，為推廣在地觀光，8月5日至9月2日推出基隆觀光巴士City Tour小旅行，行經市區主要景點。此外，也推出4大精選遊程，即日起開放線上預約。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天透過新聞稿表示，為在暑假加強推廣在地觀光亮點，透過觀光巴士串聯東、西岸景點，打造主題式旅遊行程，基隆觀光巴士City Tour小旅行自8月5日起至9月2日止，每週一至週五上午10時於基隆市旅遊服務中心出發，行經要塞司令部、正濱漁會大樓、八斗子車站、阿根納原住民會館、正濱漁港色彩屋、外木山等熱門景點，全程約2小時，有隨車專業人員導覽解說，想要參加遊程民眾可至KKday網站預約報名。

她說，市府也為基隆市民準備專屬好康，身分證字號是「C」開頭者，可至ACCUPASS網站預約報名，即可免費搭乘8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日的「基隆觀光巴士City Tour」小旅行，每班次限量20名，額滿為止。

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曾姿雯表示，基隆觀光巴士也推4大精選遊程，包括「七堵暖暖淡蘭秘境一日遊」、「八斗子潮境忘憂藻樂趣一日遊」、「正濱漁港和平島一日走讀」與「外木山濱海浪漫行」，依主題走訪基隆知名打卡景點，如要塞司令部、和平島公園、正濱漁港、國立海洋科技博物館、潮境公園、仙洞巖、外木山等。

其中，「七堵暖暖淡蘭秘境一日遊」將首度帶領民眾深入七堵及暖暖，走訪富民親水公園、暖心公園、百年幫浦間址等秘境景點，於芳裕農場享用當季在地的無毒野蔬料理，還能在大菁休閒農場參加藍染DIY體驗，詳細遊程資訊及發車日期可於「基隆觀光巴士預約網站」https://suntravel.tw/product-category/keelung/查詢。（編輯：張銘坤）1110803