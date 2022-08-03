陳彥伯視察桃園機場 指示兼顧完備防疫與服務

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳彥伯（右2）3日前往桃園國際機場視察，走訪先前容易壅塞的室內、外節點，也參訪入境旅客親友接送區。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月3日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）中央流行疫情指揮中心副指揮官陳彥伯今天視察桃機，他指示桃機公司預先設想情境且提出建議配套方案，詳細檢視並與各單位討論盤點流程中環節，兼顧完備防疫與旅客服務。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，陳彥伯指出，邊境開放是國際趨勢，今天視察實地走訪先前容易壅塞的室內、外節點，了解現地狀況和討論解決方案，期盼能有效解決入境與轉機旅客需求，以及提升機場營運效率，以因應未來邊境進一步開放。

桃機公司在簡報時表示，從6月15日恢復旅客來台轉機以來，為兼顧防疫與旅客服務，桃機依據「桃園機場因應武漢肺炎逐次開放轉（過）機旅客計畫」，落實旅客動線分流、清消及各項防疫作為，截至7月底轉機運量達8.8萬人次。

桃機公司指出，考量旅客便利及提供更優質轉機服務，桃機公司已針對各項管控作為進行檢視，在提報疫情指揮中心核定後，就可解除部分管制措施。7月30日起取消入境行李貨艙消毒作業後，旅客入境時間平均約可減少20至30分鐘，未來將視疫情滾動調整防疫措施。

此外，桃機在6月15日開放入境旅客親友接送、8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，並新增雙北路線，目前親友接送與搭乘防疫巴士離開機場者約佔入境旅客47%。

桃機公司表示，未來將視狀況提出旅客自駕規劃、擴編防疫車隊，以及防疫巴士增加其他停靠站點等方案，提供旅客更便捷交通方式選擇。（編輯：方沛清）1110803