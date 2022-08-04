台灣護理專業延伸至南美 與阿根廷簽合作備忘錄

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阿根廷全國護理聯合會與台灣護理學會3日線上簽署合作備忘錄，由駐阿根廷代表曹立傑（左1）見證，台灣護理學會理事長陳靜敏、國際護理協會第三理事長黃璉華與阿根廷全國護理聯合會理事長拉斯特拉（右2）簽署。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年8月4日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯4日專電）阿根廷全國護理聯合會與台灣護理學會昨天簽署合作備忘錄，團結兩地護理師，攜手為全民均健的目標共同努力。

台灣護理學會理事長陳靜敏3日透過線上簽約儀式，與阿根廷全國護理聯合會理事長拉斯特拉（Rubén Alfredo Lastra）共同簽署合作備忘錄。駐阿根廷代表曹立傑、外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹、國際護理協會第三理事長黃璉華、台灣衛福部代表、阿根廷醫護代表及阿根廷台灣僑界代表也一同出席，見證合作交流里程碑。

阿根廷全國護理聯合會（Federacion Argentina de Enfermeria）表示，該聯合會成立於1965年，代表阿根廷13省護理學會，為南美共同組織護理委員會及泛美護理聯合會創始成員，2022年目標與全球護理組織強化互動交流，將透過與台灣簽合作備忘錄，汲取護理經驗交流。

阿根廷全國護理聯合會指出，他們將深度了解2020年新冠疫情間的台灣模式，助益提升阿根廷護理師照護能量及工作環境。

台灣護理學會表示，相繼與聖露西亞護理學會及蒙古護理學會合作後，台灣護理專業交流的觸角更延伸至南美洲，透過台阿民間組織交流，建立有效合作管道促進使護理專業在全球發展中互惠互利，也為實踐聯合國永續發展目標，促進民眾健康與福祉。

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國際護理協會第三理事長黃璉華在線上提到，世界衛生組織與國際護理協會關係密切，由135個國家成員，2850萬護理師互相合作，資源共享，營造健全的照護體系，使全球重視護理師，進而提升護理教育品質，強化臨床能力。

黃璉華樂見透過簽署台阿合作備忘錄，建立多元的夥伴關係，也是響應國際護理學會理念：護理師團結一致，成為推動全球健康的力量，希望引領台灣與阿根廷一起努力安全及品質的照護環境，提升台阿雙方國際護理聲望及能見度。（編輯：高照芬）1110804

阿根廷全國護理聯合會與台灣護理學會3日線上簽署合作備忘錄。阿根廷盼汲取台灣護理經驗，提升護理師照護能量及工作環境。圖為簽署會場。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年8月4日