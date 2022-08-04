台灣護理專業延伸至南美 與阿根廷簽合作備忘錄
（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯4日專電）阿根廷全國護理聯合會與台灣護理學會昨天簽署合作備忘錄，團結兩地護理師，攜手為全民均健的目標共同努力。
台灣護理學會理事長陳靜敏3日透過線上簽約儀式，與阿根廷全國護理聯合會理事長拉斯特拉（Rubén Alfredo Lastra）共同簽署合作備忘錄。駐阿根廷代表曹立傑、外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹、國際護理協會第三理事長黃璉華、台灣衛福部代表、阿根廷醫護代表及阿根廷台灣僑界代表也一同出席，見證合作交流里程碑。
阿根廷全國護理聯合會（Federacion Argentina de Enfermeria）表示，該聯合會成立於1965年，代表阿根廷13省護理學會，為南美共同組織護理委員會及泛美護理聯合會創始成員，2022年目標與全球護理組織強化互動交流，將透過與台灣簽合作備忘錄，汲取護理經驗交流。
阿根廷全國護理聯合會指出，他們將深度了解2020年新冠疫情間的台灣模式，助益提升阿根廷護理師照護能量及工作環境。
台灣護理學會表示，相繼與聖露西亞護理學會及蒙古護理學會合作後，台灣護理專業交流的觸角更延伸至南美洲，透過台阿民間組織交流，建立有效合作管道促進使護理專業在全球發展中互惠互利，也為實踐聯合國永續發展目標，促進民眾健康與福祉。
國際護理協會第三理事長黃璉華在線上提到，世界衛生組織與國際護理協會關係密切，由135個國家成員，2850萬護理師互相合作，資源共享，營造健全的照護體系，使全球重視護理師，進而提升護理教育品質，強化臨床能力。
黃璉華樂見透過簽署台阿合作備忘錄，建立多元的夥伴關係，也是響應國際護理學會理念：護理師團結一致，成為推動全球健康的力量，希望引領台灣與阿根廷一起努力安全及品質的照護環境，提升台阿雙方國際護理聲望及能見度。（編輯：高照芬）1110804
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