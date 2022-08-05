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雙十連假離島機票 8月8日上午開賣

2022/8/5 14:36
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（中央社記者余曉涵台北5日電）民航局今天宣布，雙十連假期間，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供912架次，計8萬8750個座位數，並從8日上午9時起開放訂位。

雙十假期自10月8日至10月10日有3天連假，交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，10月7日至10月11日為航空疏運期，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，民航局表示，澎湖航線486架次、4萬9090個座位數；金門航線308架次、3萬1700個座位數；馬祖航線118架次、7960個座位數；3離島航線（不含澎湖到金門航線）總共提供912架次、8萬8750個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局說，雙十連假在尖峰時段的10月7日至10月9日台灣出發往離島方向，以及10月9日至10月11日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。

民航局提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。（編輯：張芷瑄）1110805

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