暑假工讀旺季 職安署啟動專案勞檢逾1700場次

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勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩5日指出，因應暑期工讀旺季，勞動部啟動「111年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案」，針對經常僱用工讀生與部分工時勞工的事業單位實施勞動檢查，並針對僱有未滿18歲工作者特別抽查，檢視是否符合勞動基準法規定。中央社記者吳欣紜攝 111年8月5日

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）暑假工讀旺季，勞動部職業安全衛生署今天說，將執行逾1700場次工讀生專案勞檢，除優先查曾經違法單位外，也會針對校園周遭工廠、餐飲業及便利商店等加強稽查。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩指出，因應暑期工讀旺季，勞動部啟動「111年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案」，針對經常僱用工讀生與部分工時勞工的事業單位實施勞動檢查，並針對僱有未滿18歲工作者特別抽查，檢視是否符合勞動基準法規定，以保障勞工權益。

許莉瑩也提到，根據去年專案勞檢的結果，全國實施1537場中有351場違法，違法率為22.84%，與歷年的比例相當，合計罰鍰約新台幣832萬元，其中以未給加班費101件、未依法給一例一休81件及假日出勤工資未加倍發給71件為違法最多的前3項。

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許莉瑩指出，去年全國也有查到2件未經主管機關許可而僱用未滿15歲之人以及2件使童工於夜間工作的違法案件，都是為餐飲業者，由於涉刑罰已依法函送地方檢察署偵辦，另外也查有6件僱用未滿18歲的工作者未置備法定代理人同意書及年齡證明文件，都已經依法處以罰鍰。

許莉瑩說，「111年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案」全國預計執行勞檢至少1700場以上，將優先選列前一年度有違法的事業單位，並就餐飲業、校園周遭工廠、補習班、便利商店、美髮業及加油站等行業實施。（編輯：陳政偉）1110805