台東大學設全台首間南島文化博士班 採全英語授課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣6日電）國立台東大學南島文化研究所博士班8月初揭牌，是國內第1個以南島文化為研究主題的博士班，採取全英語授課，首次招生錄取3名國內及1名外籍博士生。

國立台東大學南島文化中心聯絡人陳盈儒今天告訴中央社記者，台東大學南島文化研究碩士班自2003年成立迄今，南島文化研究的學術條件已經成熟，師資陣容堅強，2021年申請增設「人文學院南島文化研究博士班」，獲教育部通過，是國內第1個以南島文化為研究主題的博士班，採全英語授課，培養兼具理論分析能力與實務操作經驗的高階南島文化研究人才。

2022年首次招生共錄取3名國內及1名外籍博士生，並於8月1日在台東大學校長曾耀銘與教務長梁忠銘見證下，舉行南島文化博士班的揭牌儀式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳盈儒表示，從南島文化多樣性的角度來看，台東擁有有阿美、排灣、布農、魯凱、卑南、達悟和噶瑪蘭等7個南島族群，在全台排名第一；不僅有豐富的族群文化多樣性，而且還可觀察到各族群如何面對當代議題，展現強韌的生命力和活潑的創意。人文學院和在地南島文化場域的鏈結，可提供南島文化研究博士生學用合一的寶貴機會，應用及深入研究專業知識，以成為高等學術人才。

台東大學於2014年成立南島文化中心，積極與海外南島語族國家建立學術和文化交流關係。南島文化博士班為了回應南向國家學者的深造需求，將規劃以招收南向各國研究生的申請管道，擴大台東大學與南向國家的各種資源鏈結，增強國際化與國際影響力。（編輯：陳政偉）1110806